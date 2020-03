Ebook : les éditions Métailié quittent Interforum et Eden

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



e-Dantes pour la diffusion, Immatériel pour la distribution : voici les nouveaux partenaires avec lesquels les éditions Métailié comptent jouer. La transition est en cours, et serait achevée pleinement en fin de semaine.L’éditeur indique par ailleurs que « ce changement permettra de compléter l’offre numérique. Nous disposons par exemple de l’ensemble des œuvres de De Cataldo en ebook à présent ».Giancarlo De Cataldo, auteur italien né à Tarente, est magistrat à la cour de Rome, particulièrement connu pour ses romans de littérature noire. Aujourd’hui, il compte une dizaine de livres traduits en France, dont le dernier, L’agent du chaos (trad. Serge Quadruppani).L’histoire du mystérieux Jay Dark, un supposé agent de la CIA, chargé de répandre les nouvelles drogues des années 70 dans les mouvements de contestation étudiants…Pas vraiment anecdotique : les meilleures ventes numériques de la maison sont Les nuits de Reykjavik, Étranges rivages et La femme en vert (trad. Éric Boury) de l’Islandais Arnaldur Indriðason, toutes à plus de 10.000 exemplaires. Le noir, que voulez-vous…Et chez les Français ? Évidemment, Hannelore Cayre avec La Daronne , qui affiche plus de 7000 exemplaires.