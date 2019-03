Ebook : les Français Bookeen et Tite-Live préparent Diva, solution anti-Kindle

ActuaLitté, CC BY SA 2.0 ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Répondre aux GAKA avec une solution française

Nom de code : Diva, rendez-vous en septembre

• d’une nouvelle gamme de liseuses performantes,

• d’applications mobiles de lecture et d’écoute,

• d’un nouveau standard de protection anti-copie LCP

• d’une plateforme pour la distribution de livres numériques et audio.

Selon les derniers sondages d’OpinionWay (2018), on compterait en France plus de 10 millions de lecteurs ayant expérimenté le livre numérique. Avec un problème : les GAKA – Google, Amazon, Kobo, Apple – disposeraient de 90 % de parts de marché. En associant les solutions de Tite-Live, qui édite un logiciel de gestion de stock et outils d’information pour les produits culturels, et ePagine, libraire spécialisé dans les ebooks, Bookeen bénéficierait d’un fort levier pour mieux rivaliser.« Aucun acteur français n’a aujourd’hui la capacité de construire individuellement la solution capable de prendre des parts de marchés aux géants de l’Internet ; la consolidation et la réunion de savoir-faire constituent le chemin pour y parvenir », constate la société dans un communiqué.De fait, les libraires français ne disposent que d’à peine 10 % du marché du livre numérique — les opérateurs extérieurs et grands groupes ayant dévoré le secteur. C’est donc une convergence des savoir-faire et des réseaux que Tite-Live et Bookeen pourraient mettre en place.Bookeen, d’un côté, a su convaincre des entreprises comme Leclerc pour la France, mais également des partenaires internationaux, en implantant ses liseuses au Brésil, en Suède, en Suisse, en Allemagne et en Espagne. De son côté, Tite-Live dispose d’un réseau de plus de 1000 librairies et établissements culturels qui recourent à son logiciel, en France, Suisse et Benelux. Complémentarité, donc, mais avant tout regroupement parce que l’union fait la force.« Nous pensons que la numérisation du marché du livre est stratégique et que ce marché ne doit pas être abandonné par manque de clairvoyance », indique Michaël Dahan. « Nous sommes deux PMEs françaises qui payons nos impôts en France et qui avons à cœur de défendre l’indépendance et la richesse de notre patrimoine culturel. Cette alliance nous semblait indispensable pour continuer à innover et prétendre à la part de marché légitime qui revient aux acteurs indépendants. »Concrètement, cela a débuté par la prise de participation au capital, à la hauteur de 30 %, par la holding de François Boujard — soit plus de 360.000 €. La suite se matérialisera à partir de septembre, avec une offre des plus complètes, nom de code Diva. Elle s’articulera autour de 4 points :Avec la perspective que cette solution parvienne à une commercialisation de livres numériques pour les particuliers autant que les professionnels. Rappelons que, sous peu, Bookeen devrait aussi présenter une solution de lecture avec un bundle de livres jeunesse , autour de leur modèle Saga.« Avec Diva notre ambition est d’apporter aux lecteurs, une expérience d’achat simple dans le respect de la vie privée, et une qualité de lecture ou d’écoute irréprochable », annonce François Boujard Président et fondateur de Tite-Live. Un environnement complet, allant jusqu’au streaming d’audiolivres.« Nos projets sont ambitieux et comptons rapidement étendre notre offre partout en Europe », conclut Michael Dahan.La collaboration entre ePagine et Bookeen, certains s’en souviennent heureusement, remonte à plusieurs années. En effet, le libraire et le constructeur avaient été les premiers à concevoir une solution d’ ebookstore embarqué dans les liseuses Cybook directement — à l’époque, le modèle Orizon. C’était en octobre 2010, et ce fut alors la première tentative de réponse au couple Amazon/Kindle, qui sévissait déjà.