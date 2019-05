Ebook : Où sont passés les tuyaux ? Google supprime les intermédiaires...

glasseyes view, CC BY SA 2.0

glasseyes view, CC BY SA 2.0

En effet, dans un courrier présenté par le Digital Reader , on découvre qu’éditeurs et auteurs indépendants ne pourront plus passer par D2D pour la distribution de leurs titres sur la plateforme de Google. Et même son de cloche chez PublishDrive.Les deux structures ont en effet expédié à leurs utilisateurs un mail d’information, pour expliquer qu’ils ne seraient plus en mesure d’assurer la distribution des ebooks. Pour D2D, il s’agissait d’une solution en version bêta.Cependant, comme PublishDrive l’indique, les modifications des conditions d’utilisation imposées par Google entraînent un réajustement pour tout le monde. Depuis le 12 avril dernier, les livres doivent être intégrés directement depuis un compte Google Play Books, de sorte que la distribution ne transitera plus par des plateformes tierces.Pour les sociétés concernées, c’est une réelle perte de chiffre d’affaires et la fin d’un service rendu à des structures de petite taille, ainsi qu’aux auteurs indépendants. Pour autant, il semblerait que cette mesure émane de Google pour limiter les risques de piratage et ne serait donc pas un simple caprice de la part du libraire numérique.Si les opérateurs comme PD ou D2D canalisaient un flux pour l’expédier directement sur le site de vente, la relation directe sera maintenant privilégiée. Gageons qu’il y a bien quelques données personnelles et des milliers de comptes clients à récupérer également pour la firme …