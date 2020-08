Ebook : Tolino introduit le Text-to-Speech dans son webreader

Pirate de livres audio ?

À l’origine de Tolino, un consortium réunissant plusieurs acteurs historiques du livre en Allemagne. Objectif : proposer un écosystème complet avec liseuse, cyberlibrairie, application et webapplication. Début janvier 2017, l’industrie a bien cru que Kobo allait faire main-basse sur Tolino : soulagement, il ne s’agissait que d’une prise de participation Cependant, les deux opérateurs marchent main dans la main et voici qu’une nouvelle fonctionnalité arrive en ce début d’août. Les ebooks achetés via Tolino et lus par l’intermédiaire du webreader, dans sa version 5.1 profiteront donc du Text-To-Speech, qui fera la lecture directement.« Cet outil offre un avantage aux utilisateurs souffrant d’une déficience visuelle en particulier. Bien qu’il leur soit possible d’ajuster la taille de la police, cette fonctionnalité implique qu’ils puissent désormais écouter confortablement leurs livres électroniques », souligne Tolino.Vitesse de lecture et voix sont ajustables, et cette option arrivera prochainement pour les applications Android et iOS, dans le courant de l’année 2020.Sauf que…Sauf que la fonctionnalité Texte-To-Speech représente, pour les éditeurs d’audiolivres, une véritable menace — et tant pis pour les lecteurs handicapés. Certes, le TTS s’introduit de plus en plus dans les liseuses — l’InkPad 2 de Pocketbook le permet depuis 2016, etc., ainsi de suite.Amazon fut l’un des premiers à se prendre une rafale de boulets rouges quand le tout premier Kindle fut équipé de ce système : à l’époque, les éditeurs d’audiolivres parlaient légitimement de contrefaçon et de violation du copyright. De fait, si une machine peut lire un texte, quelle serait la valeur ajoutée du livre audio ?Dans les faits, rétorquerait-on aujourd’hui, elle est immense, de par les multiples soins apportés à ce format. De la mise en scène à la mise en son, le recrutement d’acteurs, donc de voix, et bien d’autres points rendent l’écoute d’un audiobook nettement différente de la lecture par une synthèse vocale.Pour autant, qu’en penseront les partenaires éditeurs allemands ? Pour l’instant, aucune critique flagrante — nous sommes au cœur de l’été. Si les critiques formulées par l’American Authors Guild en 2009 gardent toute leur actualité, les modifications apportées en 2017 aux Kindle opéraient une bascule centrée vers l’utilisateur handicapé.Dès 2013, Amazon s’était offert la solution logicielle du Polonais Ivona Software : un système de reconnaissance vocale et de voix de synthèse qui a depuis évolué pour devenir Amazon Polly. Et avec l’essor de l’enceinte Echo , le développement du cloud et autres subtilités, le service TTS d’Amazon compte parmi les plus efficaces.À l’époque, il s’agissait simplement (ou déjà) d’améliorer l’accessibilité pour la tablette Kindle Fire , fraîchement sortie. Les solutions Ivona avaient alors été implémentées dans les machines, et le temps a fait le reste. Surtout que les derniers modèles de Kindle dispose de VoiceView, un TTS en mesure de lire tout contenu affiché sur l’écran.Tolino tente-t-il le diable avec son projet ? Ou la dimension accessibilité suffira-t-elle pour rassurer les éditeurs ? Surtout que d’autres, chez les GAFA, disposent de leurs propres solutions… Rendez-vous dans les prochaines semaines.