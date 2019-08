Ebooks et audiolivres en streaming : Storytel compte 1 million de clients

JD Hancock, CC BY 2.0

JD Hancock, CC BY 2.0

Depuis 2005 — deux ans avant que l’iPhone ne vienne bouleverser la vision du smartphone — Storytel se lançait sur le secteur de la lecture. Début 2019, son PDG avait fixé un objectif de 1,1 million d’abonnés, à atteindre pour la fin de l’année.Avec une expansion galopante puisque ce sont quatre nouveaux territoires que la firme visait pour cette année — Allemagne, Brésil, Corée du Sud et Thaïlande — la croissance se poursuit à vive allure.Désormais, Jonas Tellander présente son outil comme « le plus grand service de diffusion en streaming de livres audio et numériques en Europe du Nord, avec un catalogue dépassant les 300.000 titres ». Présent sur 17 marchés, avec un siège à Stockholm, ce cap du million n’est pas allé sans peine.En effet, en Suède, un conflit oppose toujours Storytel à l’éditeur Bonnier : la renégociation de contrats entre les deux parties ne s’est pas très bien déroulée. En juin dernier, on apprenait que la maison d’édition avait retiré tous ses ouvrages de la plateforme, pour tenter de faire plier son prestataire.À cette même époque, la firme communiquait un nombre de 834.300 abonnés, cap dépassé fin mai. Soit plus de 165.000 recrutements entre deux mois : les objectifs de 2019 devraient largement être dépassés.