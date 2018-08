Ebooks, livres audio : Walmart et Kobo, désormais unis contre Amazon

Le géant américain de la distribution et le Japonais spécialiste du livre numérique avaient signé un accord voilà des mois de cela. Mais depuis janvier que le partenariat était passé, la mise en place tardait. C’est juste avant la rentrée que, finalement, Kobo et Walmart sont parvenus à ouvrir une boutique vendant ebooks et audiolivres.







Walmart eBooks comprend un catalogue de plus de 6 millions de titres numériques, des best-sellers en passant par les indépendants et de la littérature jeunesse. Et bien sûr, est adjointe l’offre d’abonnement mensuelle à des livres audio. Avec une attaque menée dans les règles contre Audible, la filiale d’Amazon.

En effet, l’offre audiolivre d’Audible est proposée pour 14,95 $ contre 9,99 $ pour Walmart : la chasse aux clients est ouverte.

Mais surtout, Walmart capitalise sur l’ensemble de ses boutiques, en mettant une offre sur pied : il s’agit d’une carte qui contiendra 40 titres, à acheter telle quelle, et que l’on retrouvera dans les 3500 points de vente, dès cette semaine.

Bien entendu, les lecteurs ebook de Kobo seront commercialisés, mais cette fois, dans un tiers des boutiques Walmart – et uniquement le modèle Aura.

Michael Tamblyn, CEO de Rakuten Kobo insiste sur la vision que développe son entreprise : s’il commercialise des produits numériques, c’est avant tout en collaboration avec les détaillants et les revendeurs physiques qu’il entend travailler. Car ces derniers ont toujours joué un rôle important aux États-Unis.

L’accord avec Walmart n’est pas anodin : depuis que les ventes d’ebooks ralentissent, significativement, pour les éditeurs traditionnels, le marché américain n’est plus entre les seules mains d’Amazon. L’opportunité était trop belle que de pouvoir s’appuyer sur le géant de la distribution, pour prêcher la bonne parole.



D’autant que le client de ces magasins cherche avant tout l’offre la moins chère possible, sans, véritablement, se préoccuper de savoir d’où proviennent les livres numériques. Raison pour laquelle, en offre de lancement, Walmart eBooks offre 10 $ de remise pour les nouveaux clients – et comme il se doit, 30 jours d’essai gratuit pour l’offre d’audiolivres.

D’ailleurs, une récente mise à jour du firmware des appareils Kobo permet aux possesseurs d’une liseuse de la marque d’accéder également à l’offre de prêt numérique de bibliothèques locales. Dès que leur compte est renseigné, il leur devient possible de louer un ebook, ou plusieurs, principalement parce qu’Overdrive alimente les bibliothèques de prêt.

Et qu’Overdrive appartient depuis quelques années maintenant à Rakuten... La boucle se boucle, progressivement...