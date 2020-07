Édition : l'évolution du livre audio en question

La pandémie, un accélérateur



De nouveaux atouts

Crédit photo : The preiser project CC BY 2.0

Dans AudioBook : taking the world by storm, étude publiée par la Foire du Livre de Francfort, Linda Lee, qui a notamment présidé l’US Audio Publishers Association, propose de faire un point sur la situation du livre audio à travers le monde. Pour elle, si le marché a en quelque sorte bénéficié du coronavirus, la popularité que connaît le format n’est pas destinée à s’éteindre avec le retour à la normale.Les habitudes des consommateurs ont parfois radicalement changé avec la pandémie. Privés de livre, les lecteurs se tournent vers des offres numériques et notamment les audiobooks. Dans un article précédent, nous revenions sur le cas de l’Espagne , nation particulièrement touchée par la Covid qui a vu ses habitants privilégier la lecture pour mieux se changer les idées.Dans un article publié en avril dernier, l’éditeur de The New Publishing Standard, Mark Williams, note que le pays a vu 50.000 nouveaux lecteurs embrasser la lecture numérique (ebooks et livres audio) en seulement trois semaines, en mars. Libranda, de son côté, note une hausse de 50 % concernant les livres numériques, tandis que Kobo affirme que la demande de livres audio sur sa plateforme a augmenté de 254 %.Pour Javier Celaya, PDG et fondateur du journal Dosdoce, « [p]lus la crise sanitaire est longue, plus nombreux seront les lecteurs à migrer vers numérique, alors même que les acteurs historiques de livre papier comme les librairies ont du mal à survivre ». Le journaliste parie sur le fait que beaucoup de ces nouveaux lecteurs numériques garderont leurs nouvelles habitudes de consommation. Si cela ne signifie pas la fin du livre papier, la « nouvelle normalité » risque de privilégier d’autres formats, dont le livre audio.Mais, même avant la pandémie, de nombreux signaux indiquaient une croissance continue concernant le marché mondial des livres audio. Le format continue d’évoluer et les progrès technologiques réalisés ne cessent de séduire de nouveaux utilisateurs.L’application Sonos permet par exemple à l’utilisateur de contrôler son expérience d’écoute, d’adapter le volume, choisir une chanson et changer d’ambiance en fonction des pièces de la maison. Avec la progression des ventes, les contenus se font de plus en plus ambitieux et proposent souvent des expériences de narration originale.Cela va de pair avec l’évolution de la domotique. Les haut-parleurs intelligents continuent de se populariser, notamment aux États-Unis et en Chine, ce qui rend les livres audio de plus en plus intéressants pour les foyers. Ainsi plus d’un ménage britannique sur cinq avait un haut-parleur connecté à la fin de juin 2019, ce qui se traduit par 5,8 millions de foyers et une portée de plus de 10 millions d’utilisateurs.Enfin les livres audio concernent majoritairement un public plus jeune, ce qui en fait un format d’avenir. L’enquête auprès des consommateurs de l’APA effectué en 2019 a montré que 55 % des auditeurs de livres audio ont moins de 45 ans avec 51 % de gros consommateurs ayant entre 18 et 44 ans.Pour retrouver l’étude complète, c’est à cette adresse