Elsevier avance dans l'Open Access avec des partenaires néerlandais

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Le partenariat court jusqu’à fin 2024, avec pour objectif de rendre accessibles des documents scientifiques, issus de l’ensemble des magazines que publie Elsevier.Un premier accord-cadre avait été validé en décembre 2019, rappelle le Buchreport : celui de mai 2020 vise à accélérer la transition vers l’Open Access. En collaborant avec des partenaires néerlandais, l’éditeur veut faciliter la diffusion et l’évaluation des articles — donc de la connaissance.Plusieurs projets pilotes seront mis en place, avec un groupe de travail d’experts indépendants néerlandais.Kumsal Bayazit, PDG d’Elsevier, assure de son enthousiasme à collaborer avec les Néerlandais pour « faire avancer la science et la santé grâce à des systèmes de communication et d’informations scientifiques plus ouverts, réutilisables et collaboratifs ».Près de 95 % des articles néerlandais devraient basculer vers un accès gratuit — une option que plusieurs magazines d’Elsevier proposent déjà. Et dans le cadre de cet accord, la société s’engage à travailler vers une option d’Open Access plus largement répandue pour les titres encore non inclus dans cette tendance.