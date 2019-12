En 2020, Audible fera place à son nouveau directeur, Bob Carrigan

Photo d'illustration -ActuaLitte (CC BY SA 2.0)

Les deux hommes travailleront en étroite collaboration pour superviser les stratégies globales de l’entreprise. Bob Carrigan se concentrera sur les opérations commerciales mondiales de l’entreprise, et Don Kantz sur les stratégies de contenus ainsi que sur les objectifs de politique publique et sociale de la société basée à Newark, dans le New Jersey – comme des autres antennes.« Bob Carrigan est l’un des PDG les plus accomplis, créatifs, intellectuellement compétents et inspirants que j’ai vu réussir au cours de mes vingt années d’études et de chroniques d’entreprises et de mes vingt-quatre ans à la tête d’audible », a déclaré Don Katz dans un communiqué.Avant d’ajouter « Accueillir quelqu’un comme Bob en tant que PDG est un bond en avant passionnant pour moi, pour nos employés talentueux et engagés à travers le monde, ainsi que pour nos millions d’auditeurs fidèles et les millions d’autres à venir. »« L’évolution d’Audible, de la start-up à la puissance mondiale, est un phénomène commercial et culturel remarquable », a quant à lui annoncé Carrigan. « Je ne pourrais pas être plus honoré et enthousiaste de rejoindre Don et les personnes talentueuses qui ont travaillé si dur pour servir des millions de clients et autant de nos créateurs professionnels les plus doués. J’ai hâte de faire partie du prochain chapitre d’Audible alors qu’il s’élance vers l’avenir. »Don Katz a fondé Audible en 1995 qui a depuis 2008 rejoint le vaste giron du géant de l’e-commerce, Amazon. Avec les mêmes méthodes et les mêmes pratiques.