En confinement, Perrault a bercé les Italiens de ses contes, avec Alexa

Entre mars et avril 2020, dévoile Amazon Italie, les aspirations littéraires des Italiens furent éclectiques. Trois outils pour s’en rendre compte : d’abord, les demandes formulées directement auprès d’Alexa, l’intelligence artificielle de l’enceinte Echo. Ensuite, les ventes de livres numériques, depuis le Kindle Store. Et enfin, les écoutes d’audiolivres via la plateforme Audible.Sur 2019, chose amusante, Dante figurait dans la top liste des auteurs les plus évoqués dans les questions à Alexa. Vivement 2021, avec la célébration de sa mort, pour voir ce qu’il en sera.Cependant, durant le confinement du Bel Paese, l’intérêt a guidé les lecteurs vers les contes de Perrault, et plus spécifiquement Le petit chaperon rouge. Juste après, Alessandro Manzoni et Boccaccio en troisième place. Dante campe toutefois dans le top 10, avec une 4e place.Côté livres audio, les stars du moment ont fait l’unanimité : La misura del tempo, de Gianrico Carofiglio est suivi de I leoni di Sicilia de Stefania Auci – elle était déjà en 2e place en 2019. Chose amusante, l’an passé, c’est Joël Dicker qui prenait la 3e place avec la traduction italienne de La disparition de Stephanie Mailer note La Stampa Attention, toutefois, Harry Potter reste l’audiolivre (ou la série d’audiolivres…) le plus écouté de 2019, et finalement de tous les temps, sur Audible. Les audiobooks de Rowling passent ainsi devant Ken Follett et ses Piliers de la Terre, (trad. Jean Rosenthal) et L’amie prodigieuse d’Elena Ferrante (trad. Elsa Damien).