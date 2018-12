En janvier, des Rencontres nationales du livre numérique accessible

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La participation est gratuite, mais l'inscription est obligatoire, en suivant ce lien Le programme complet :09h30 | Accueil10h00 | Mots de bienvenue10h20 | Stratégie interministérielle pour le développement d’une offre de livres numériques accessibles aux personnes en situation de handicap, Claire Leymonerie (Ministère de la Culture)10h40 | Quoi de neuf en 2018 ? Actualités présentées par Luc Audrain (Hachette Livre/Groupe Normes & Standards du SNE), Françoise Fontaine-Martinelli (Bibliothèque Universitaire Lyon 1), Nicolas Eglin (Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle), Alex Bernier (BrailleNet)11h00 | Le projet OPALINe (Outils Pour l’Accessibilité des LIvres Numériques), Alex Bernier (BrailleNet)11h20 | Accessibilité du livre sur le terrain : Témoignages de professionnels sur l’accessibilité12h00 | Pitch de projets et d’initiatives pour l’accessibilité12h30 | Déjeuner14h00 | Ateliers, session 1 :* Transcripteurs : De quelles métadonnées sur l’accessibilité avez-vous besoin ? Nicolas Eglin (Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle)* Exporter un EPUB accessible depuis InDesign. Louis Marle (Albin Michel/Groupe Normes & Standards du SNE)* Comment procéder pour rendre le portail de votre bibliothèque accessible ? Alex Bernier (BrailleNet)15h15 | Ateliers, session 2 :* Transition vers le livre nativement accessible : quelles implications pour le secteur de l’édition adaptée (formations, outillage, valeur ajoutée, etc.) ? Gautier Chomel, EDITADAPT* Ace par l’exemple : que permet de test l’outil Ace et quelles sont les conséquences des non conformités pour le lecteur ? Luc Audrain (Hachette Livre/Groupe Normes&Standards du SNE), Fernando Pinto da Silva (BrailleNet)* Quels leviers pour faire progresser l’accessibilité des ressources numériques proposées en bibliothèques ? (intervenant à confirmer)16h15 | ConclusionsLe tout se déroule à l'Enssib, 17/21 boulevard du 11 novembre 1918, 69623 Villeurbanne