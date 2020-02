Entre décoration, coussins et art de la table, optez pour le livre

Le marché de l'occasion, très porteur

L’an dernier, Vinted réalise un volume d’affaires de 1,3 milliard €, avec 23 millions d’utilisateurs en octobre 2019, dont 10 millions en France. Or, Vinted fonctionne sur application avant tout. Le marché de l’occasion est une manne, sur laquelle Thomas Plantenga, le PDG, entend bien surfer et plus vite encore. Business Insider indique que la firme s’est donc diversifiée en ajoutant une nouvelle catégorie : la maison.« Il s’agit d’une opération récente qui donne à notre communauté la possibilité d’également vendre ou acheter des petits objets de décoration, arts de la table ou livres », indique-t-il.Une étude de 2016 indiquait qu’un lecteur sur cinq avait acheté un livre d’occasion, et entre 2012 et 2016, les clients de ces livres de seconde main sont passés de 18 % à 21,5 %. Les dernières statistiques indiqueraient que le marché du livre d’occasion connaît une croissance de 8 % avec une valeur de 850 millions € — une estimation cependant. Et les start-up qui se sont lancées sur le segment sont nombreuses — autant que celles qui ont baissé les bras.L’avantage de Vinted sera de surfer sur une tendance forte : celle de la constitution de bibliothèques factices , entièrement peuplées de livres que l’on n’a pas lus. Mais qui servent allégrement et ouvertement à la décoration. La tendance venue des États-Unis, bien entendu, se propage — certains coachs spécialisés en décoration d’intérieur se font une joie de vous monter des murs de livres, juste pour les yeux.Et certains jurent d’ailleurs de constituer des étagères de livres qui reflètent votre personnalité — quand bien même vous ne seriez pas lecteur. Ah, merveilles, entre placement de produit et communication non verbale…Parce qu’après tout, créer une catégorie Maison sur Vinted qui intègre le livre, au même titre que la décoration, les arts de la table ou le textile (comprendre, coussins de déco, couverture ou rideaux), c’est tout de même ramener l’objet à quelque chose de plus essentiel : son pouvoir éternel et immuable… de pouvoir caler tables et armoires.