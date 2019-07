“Est-ce qu'il y a une entité qui souhaiterait parler avec moi ici ?” (Paranormal Hunters)

P K, VV BY 2.0



Le Démon de Sainte-Hélène ouvre le bal de cette aventure, en deux épisodes. Sur le Domaine de Sainte-Hélène, la famille de Vende est en proie à un cauchemar permanent. Est-ce que leur maison serait hantée ?Will Kemper est le fondateur de l’organisation Paranormal Hunters. Avec l’aide de Lola Martinez, la médium, d’Anton Loubert, le scientifique, et de Luc Schmidt, l’assistant loufoque, ils filment des manifestations inexplicables pour les faire découvrir au plus grand nombre, mais aussi pour aider les personnes faisant face à des phénomènes inexpliqués.Les histoires de Paranormal Hunters retracent plusieurs bandes sonores originales enregistrées par les membres de l’organisation pendant leurs interventions. Êtes-vous prêts à entendre ce qu’ils ont vécu ? Bien, alors en partenariat avec Kobo, ActuaLitté vous propose deux extraits originaux, pour vous mettre dans l’ambiance.Les deux premiers épisodes sont à retrouver à cette adresse – le premier à 0,99 € et le second à 1,99 €. Bons frissons…