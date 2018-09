Europe 1 Studio : la radio se lance dans la création de livres audio

Le format audio, pour le livre, sera définitivement la tendance 2018. Tout un chacun veut en faire, et les radios, plutôt pourvues à cette fin, ne manquent pas à l’appel. Ainsi, la station Europe 1 lance son Studio, label pour développer de nouvelles approches. Notamment par l’audiolivre.







La création d’Europe 1 Studio se consacrera à trois types de contenus : les deux premiers sont orientés strictement sur la radio, avec de nouveaux programmes, et les outils numériques, avec des assistants vocaux.

Le troisième point intéressera plus spécifiquement puisqu’il s’agit de livres audio. Et, pour ce faire, l’antenne en appelle aux créateurs de tous poils : « Europe 1 Studio est ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles voix et aux nouvelles écritures. Proposez-nous vos projets en nous contactant directement. »

Ensuite, des partenariats seront mis en place pour que la plateforme puisse se développer considérablement – mais également « rendre votre travail visible et en générer des revenus ».

Enfin, en tant qu’aide à la production, et l’appel du pied est certainement plus évident : marques et institutions pourront profiter du savoir-faire développé par la radio. « Europe 1 Studio peut vous intégrer dans notre offre éditoriale, produire vos propres podcasts et même fabriquer vos applications vocales propriétaires. »