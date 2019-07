Europe : la TVA des ebooks et des audiolivres diminue dans plusieurs pays

Jusqu’à l’année dernière, en Europe, les livres numériques étaient traités comme des services et faisaient donc l’objet d’une taxe plus élevée que les livres imprimés ordinaires. Une contrainte qui réduisait considérablement les ventes des ebooks, selon les éditeurs.La loi adoptée récemment par le Parlement européen stipule que, désormais, au lieu du taux standard minimal européen de 15 % de TVA pour les publications électroniques, chaque pays pourra fixer la taxe qu’il souhaite, tant qu'elle va dans le sens d’une réduction.Selon les chiffres d’ Avalara , depuis le 1er juillet 2019, cinq nouveaux pays viennent de baisser la TVA sur les livres numériques. La République tchèque et la Finlande verront leur taux de TVA, de 21 % et 24 % respectivement, passer à 10 %. Le taux de TVA suédois sur les livres numériques et l’audio passera de 25 % à 6 %. La Pologne baissera son taux de 23 % à 5 %.Et la Norvège, qui ne fait pas partie de l’UE, supprimera totalement la TVA sur les livres numériques, la faisant passer de 25 % à 0 %.