Fabrication et commercialisation de livres numériques en Afrique de l'Ouest 

Depuis 2010, le Labo numérique de l’Alliance propose aux éditeurs indépendants en Afrique francophone des ateliers de renforcement de capacités. Cette année, c’est à Cotonou, au Bénin, que se tiendra une rencontre, du 9 au 13 juillet, autour de la fabrication et commercialisation d’ebooks.









Pour cette occasion, 15 éditeurs de 10 pays se réunissent à Cotonou pour un atelier dédié à la réalisation de fichier EPUB à partir d’Indesign. Les éditions Cassava Republic, du Nigeria, seront présentes à cet atelier, notamment pour un échange d’expérience entre Afrique francophone et anglophone sur la question de la diffusion/commercialisation.

En mai 2016, le Labo numérique de l’Alliance organisait à Abidjan un atelier consacré à la fabrication de livres numériques. Il s’agissait d’une formation au contenu pratique, permettant à une quinzaine d’éditeurs francophones du Sud d’apprendre les bases de la fabrication de fichiers EPUB à partir d’outils libres, mais aussi d’Indesign.

Pour la plupart des participants, cet atelier constituait une première initiation à la fabrication de livres numériques. Après deux années d’expérimentations, les éditeurs ont souhaité répliquer, en l’approfondissant, cette formation sur la fabrication de livres numériques (de texte noir et blanc) au format EPUB, à partir d’Indesign.

Afin que les ateliers pratiques soient pleinement efficaces, les participants seront les personnes réellement en charge des développements numériques au sein des maisons d’édition (éditeur, webmaster, responsable communication et site Internet, etc.) Plus de détails sur l’atelier, à cette adresse.

Cet atelier, soutenu par l’Organisation internationale de la Francophonie, a été mis en place grâce à l’appui des éditions Ruisseaux d’Afrique au Bénin, membre de l’Alliance.



Notons que l’Alliance met gratuitement à disposition une multitude d’outils et d’étude autour du numérique, disponibles à cette adresse.