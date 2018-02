Facebook voit rouge : des publicités censurées pour (des)seins obscurs

On sait combien toute forme de nudité pose un problème existentiel aux algorithmes des GAFA. Plus ou moins pointilleux, ces derniers sanctionnent à tour de bras. Début février, le réseau social Facebook passait devant la justice pour avoir fermé un compte – lequel avait diffusé le tableau, L’Origine du monde de Gustave Courbet. Mais peut-on accuser un robot de tartuferie ?





Sarah Marshall, CC BY SA 2.0



Les éditeurs ont de plus en plus recours aux outils publicitaires de Facebook, avec plus ou moins de bonheur. La librairie Livres-anciens.fr, qu’anime Frédéric Douin, s’est cassé le dos (de ses manuscrits) en tentant d’utiliser les prestations du réseau. « Votre publicité ne doit pas promouvoir des produits ou des services sexuels ou destinés aux adultes », lui a en effet répondu Facebook, après que l’éditeur a tenté un affichage publicitaire.

Difficile à comprendre : toutes les publicités pour les ouvrages anciens sont systématiquement refusées. « On pourra en effet remarquer que mon site est rempli de livres odieux et pornographiques », ironise le libraire, qui a également ouvert les Editions Douin. Alors, les fake news, ça passe, mais les petits libraires, non. Mais alors quid ? « Je voulais simplement promouvoir cette vidéo, qui présente une superbe collection sur l’histoire des voyages », s’étrange Frédéric Douin.





La vidéo, on le constate ne semble laisser absolument aucun doute, même pour un bête robot : nulle trace de nudité ou de contenu pour adultes. Des échanges totalement ubuesques pour tenter de comprendre ce qu’il en est débutent mi-janvier, mais rien n’y fait. Jusqu’à ce matin.



« On vient de sombrer dans le ridicule : après cinq échanges avec des interlocuteurs semi-robots quart humains je viens de comprendre que c’est mon logo qui affiche de la nudité... et c’est pour cela qu’ils me refusent toutes mes publicités payantes. » Logo ? Attention les yeux :





Alors, tout le monde voit bien les quatre pixels qui représentent un mamelon ?

Et là, on se dit que Molière avec son Tartuffe, décidément, avait tout bon



Couvrez ce sein, que je ne saurais voir.

Par de pareils objets les âmes sont blessées,

Et cela fait venir de coupables pensées



On en vient à se demander si les algorithmes, dans leurs rêveries érotiques, entretiennent “de coupables pensées”, faites de seins et de bits...