Faciliter l'apprentissage des langues par des romans bilingues

Imaginée et développée par la start-up lyonnaise Switch Book, l’application éponyme permet de lire les grands classiques de la littérature dans deux langues simultanément. Pensé pour tous ceux qui veulent améliorer leurs aptitudes linguistiques, cet outil offre en prime un confort de lecture étonnant grâce à une interface ultra réactive.









Le dictionnaire est l’outil de prédilection pour trouver une définition ou une traduction, mais lorsque nos lacunes linguistiques concernent un mot sur deux, la lecture se complique. C’est pour pallier ce problème que Pascal Leby, cofondateur de la start-up, a voulu créer Switch Book.



C’est en lisant un ouvrage en anglais que l’idée de l’application lui est apparue, explique-t-il dans une interview accordée au magazine Lyon Capitale : « En me confrontant à la lecture de livres en version originale, j’ai constaté que mon niveau avait baissé et j’étais frustré de passer à côté de 15 à 20 % du texte. Et si on doit lire en allant chercher en permanence dans un dictionnaire, on perd tout plaisir. »



Il a donc imaginé une application littéraire permettant de basculer directement du texte original à sa traduction, de façon tout à fait intuitive.

“Switchez” de l’anglais au français

Switch Book est une application gratuite avec achat intégré de livres. Chaque titre, principalement des classiques littéraires, comprend le texte du roman en deux langues. Les traductions de textes sont synchronisées, ce qui permet au lecteur de changer instantanément de version pour améliorer sa compréhension. Il peut passer de l’anglais au français d’un simple glissement de doigt sur son écran de tablette ou smartphone. Apparaissent alors les deux versions côte à côte, qu’il peut sélectionner à son gré. Pour l’instant, seules trois langues sont disponibles : l’anglais, le français et l’espagnol.



Cette bibliothèque de romans bilingues offre un large choix de genres, dont entre autres de l’aventure, des contes pour enfants ou de la science-fiction. Chaque ouvrage est classé par niveau de difficulté : moyen, intermédiaire ou confirmé. Le lecteur peut ainsi choisir un texte adapté à ses compétences linguistiques. Switch Book permet aussi le partage familial : jusqu’à six personnes peuvent accéder au contenu du compte.

Une application en développement



L’application n’est disponible pour l’instant que sur IOS, mais les fondateurs ont exprimé leur volonté de se rendre accessibles sur Android. Ces derniers envisagent également la possibilité d’intégrer des œuvres originales dans un second temps, mais préfèrent privilégier l’extension de l’offre linguistique en ajoutant l’italien et l’allemand à la liste des langues disponibles prochainement. La bibliothèque bilingue propose actuellement 17 ebooks dont 16 en anglais/français et un en espagnol/anglais et espagnol/français.



Un outil de lecture numérique extrêmement pratique pour tous ceux qui veulent consulter des textes en langue originale.