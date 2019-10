Favoriser les services de presse en ebook : NetGalley drague l'Europe

NetGalley indique donc dans un communiqué qu’après le territoire américain, son service NetGalley Advanced se déploie en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Ce dernier offre des outils de suivi et d’analyse de tendance — autant de précieuses données pour mieux appréhender le marché.Par ailleurs, Advanced permet aux responsables marketing et publicité de mieux définir leurs stratégies, en fournissant des rapports personnalisables — tout à la fois sur le suivi des envois de services de presse numérique et des lectures.C’est une mesure d’audience améliorée qui est alors disponible, ainsi que des corrélations que l’on peut alors établir entre les actions promotionnelles et les ventes d’ouvrages. Ce système de diffusion en amont favorise l’économie de papier — tout en mettant à disposition les ouvrages dès que possible.« Nous avons persévéré dans la mise en œuvre de fonctionnalités nouvelles et améliorées chaque mois, depuis notre lancement en janvier. Et désormais, nous estimons que ce puissant outil est prêt pour les éditeurs européens », indique Kristina Radke, vice-présidente.Et on trouve même la petite vidéo explicative :