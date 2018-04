Fnac et Orange inaugurent une offre de livres audio avec Kobo

Orange, Fnac-Darty et Kobo réunis autour de la lecture numérique, presque improbable. Les trois sociétés vont se retrouver autour des livres audio, ainsi qu'ActuaLitté l’avait dévoilé la semaine passée. Avec Kobo by Fnac, c’est une offre de livres audio qui se dévoile, associée à Orange pour mieux promouvoir l’offre.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Fnac-Darty et Orange, c’est une affaire qui roule : depuis le partenariat monté autour de la bande dessinée numérique avec izneo, les opérateurs se connaissent bien. ActuaLitté avait révélé voilà huit jours que l’offre de livres audio propulsée par Kobo devait arriver ce 5 avril : c’est désormais chose faite, alors que Fnac-Darty dévoile son catalogue d'audiolivres, disponibles grâce à Kobo by Fnac.

Les lecteurs pourront désormais trouver, via l’application iOS et Android, quelque 100.000 ebooks et l’ensemble de l’offre de livres audio. Pour les abonnés Orange, la facturation pourra cependant s’opérer via leur abonnement mobile Orange.

L’offre est proposée pour 9,99 € sans engagement aux clients Orange : l’option livre audio permettra ainsi de télécharger un audiolivre par mois dans le catalogue. Le tout avec un mois offert pour éprouver le service de lecture.

Le passage par l’application Kobo by Fnac s’inscrit dans la continuité de l’offre d’audiolivres que Kobo avait déployée en septembre 2017. En effet, le catalogue était exclusivement – et c’est toujours le cas – disponible via l’application Kobo dédiée. L’application Kobo by Fnac a d’ailleurs été mise à jour ce 4 avril, avec la mention « vous pouvez désormais accéder aux livres audio et numériques depuis la même application ».







Dans un communiqué, les deux acteurs se réjouissent de cette association. « Fnac Darty s’est engagé très tôt dans le développement et la promotion de ces nouveaux modes de consommation de la culture, en s’associant à des acteurs innovants comme Kobo, Iznéo ou plus récemment Deezer. Associer le caractère précurseur de Kobo à la puissance de distribution d’Orange va permettre de franchir un nouveau cap dans la démocratisation des nouveaux modes des lectures numériques. C’est une stratégie agile et innovante pour accélérer le développement de ce secteur » déclare Laurence Buisson, directrice du pôle Culture de Fnac-Darty.

Christian Bombrun, directeur divertissement et nouveaux usages d’Orange France, ajoute : « En 2017, Orange et la Fnac ont signé un accord exclusif visant à proposer le meilleur de la lecture numérique aux clients d’Orange. Une première étape a été franchie en juillet dernier avec le lancement de l’offre de bandes dessinées d’izneo by Fnac et c’est aujourd’hui au tour de l’offre de lecture numérique de la Fnac de rejoindre la gamme des produits Orange. Avec ce partenariat, nous espérons être un accélérateur du développement de la lecture numérique en alliant la découverte et la valorisation de ces nouveaux usages auprès de nos clients. »