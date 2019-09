Français, premiers pas : une application pour aider à l'intégration

Développée par le CAVILAM – Alliance Française, et soutenue par le Ministère français de la Culture (DGLFLF) et la Fondation Alliance Française, Français premiers pas est une application à vocation pédagogique destinée à enseigner la langue française aux débutants de manière ludique.









Dès 2015, CAVILAM – Alliance Française a mis à disposition Pas à pas, une application pour toutes les personnes dans le monde aspirant à connaître la langue française. Dans un souci d’intégration, elle fut très vite mobilisée auprès d’un public migrant et fut amenée à évoluer et à se perfectionner, pour devenir ensuite Français premiers pas, une version plus aboutie que la pionnière.



Libre d’accès et utilisable partout dans le monde, l’application Français premiers pas est un outil d’auto-apprentissage qui s’adresse particulièrement aux personnes qui arrivent en France sans connaître la langue et qui aspirent à progresser en la matière. L’objectif est de transmettre la soif d’apprendre, le goût de mots et la maîtrise des bases de la communication orale en vue d’une immersion optimale dans l’Hexagone.



Destinée à tous les âges, l’application dispense un apprentissage ludique en mobilisant des situations récurrentes tirées de la vie quotidienne : les « premiers pas » de la langue française. À ce titre, l’outil propose aux apprentis huit « pas » à franchir :

se saluer et se présenter ;

demander son chemin ;

utiliser les transports ;

s’annoncer à l’hôtel ;

commander au restaurant ;

faire des achats dans une épicerie ;

faire des achats dans une boutique de vêtements ;

parler de ses loisirs et demander des renseignements.







Découvrir les expressions utiles dans toutes lesdites situations, enrichir son vocabulaire et s’entraîner grâce à des exercices autocorrectifs : voilà les progrès permis par l’application.



De plus, Français premiers pas mise sur l’intuition de ses utilisateurs qui sont invités à apprendre de manière ludique en associant images et sons. Dès lors, l’application dispose d’un dictionnaire visuel permettant aux débutants d’enrichir leur vocabulaire par le biais de trois types d’exercices : identifier une image, identifier un son et écrire.



Si l’application ne dispense pas de cours de langue dits « classiques », ne nivelle pas ses utilisateurs et ne dispense pas de certificat de niveau, elle pose néanmoins les bases d’un premier pas vers une intégration optimale et s’instaure comme un tremplin pour ceux désireux de maîtriser le français.