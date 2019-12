France : Disney+ diffusera Mickey et ses séries exclusivement sur Canal+

Dans un entretien aux Échos , Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+ et Kevin Mayer, directeur de la division Direct-to-consumer and International de Disney, confirment donc le partenariat. Intéressant, puisque tous les opérateurs et fournisseurs d’accès à internet devront passer par Canal + pour offrir à leurs abonnés la consultation des films, séries, et du reste de l’univers de Mickey.Selon les dernières informations communiquées par la firme aux grandes oreilles, on compterait plus de 10 millions d’inscriptions, et l’application dédiée aurait été téléchargée sur plus de 22 millions d’appareils mobiles. Près de 9,5 millions d’utilisateurs s’en serviraient d’ailleurs quotidiennement.Voilà quatre semaines que le service est disponible outre-Atlantique et même si la concurrence est rude — la place de Netflix ou celle prise par Amazon Prime Video… — Mickey semble bien décidé à creuser son sillon.« Ce partenariat exclusif est une nouvelle étape majeure dans la transformation du modèle Canal + », assure tout de même Maxim Saada, pour en revenir au devenir de la souris et de ses amis, dans l’Hexagone. Tout en refusant de dire quel serait le prix pour les abonnés de ce nouveau service.De son côté, Mayer confirme que les perspectives de croissance sont fortes : 60 à 90 millions de clients sont attendus, d’ici 2024. Ce qui laisse le temps à Dingo de devenir intelligent.