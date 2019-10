France : la production de livres audio prend de l'ampleur

Nord Compo, Audible, Kobo… Ces trois sociétés souhaitent chacune à leur manière faciliter la production de livres audio en francophonie. Celles-ci proposent depuis peu de nouvelles solutions aux éditeurs et aux auteurs indépendants.





Nord Compo ajoute une corde à son arc



Oyez !, le nouveau département de l’entreprise Nord Compo, propose désormais aux éditeurs un service de production de livres audio. Nord Compo, basé à Villeneuve-d’Ascq, est l’un des pionniers français dans la fabrication de livres numériques au format ePub et dans l’utilisation du format XML. L’entreprise fait maintenant un pas vers le format audio afin d’encourager et de participer au développement du marché du livre audio en France.



L’entreprise affirme que les titres produits actuellement, que ce soit en France ou aux États-Unis, seront compétitifs en comparaison des solutions actuelles et disponibles sur le marché.



Oyez ! propose une offre composée de plusieurs services :

Casting : Oyez ! sélectionne au sein de son catalogue de voix multilingue (Français, Anglais US et UK, Espagnol) les acteurs et actrices correspondant aux besoins du livre à produire.

Adaptation éditoriale : en s’appuyant sur l’expertise éditoriale de Nord Compo, les équipes d’Oyez ! effectuent une préparation et une adaptation du livre pour la version audio.

Enregistrement : l’enregistrement se déroule en deux phases. Un premier chapitre est d’abord enregistré, puis, après validation de l’éditeur, l’enregistrement de l’intégralité du livre est réalisé.

Post-production : l’équipe d’ingénieurs du son de Oyez ! effectue tous les traitements et corrections nécessaires. Ils peuvent aussi, à la demande, ajouter des effets spéciaux et des habillages sonores.

Contrôle qualité : les équipes d’Oyez ! s’assurent de la qualité des livres produits en effectuant plusieurs écoutes en intégralité.



La diffusion et la distribution restent à la charge des éditeurs.

Audible veut augmenter sa production francophone



Audible a inauguré ses studios d’enregistrement de livres audio dans le 9e arrondissement de Paris.

Trois cabines équipées de haute technologie accueillent les comédiens, lecteurs et narrateurs pour l’enregistrement des productions Amazon. À terme, le studio Audible aura la capacité d’enregistrer des titres en binaural. Deux experts du son et de l’audio ont été recrutés pour donner aux productions futures la meilleure qualité d’écoute possible.



« Le travail qui va être effectué ici va contribuer à faire rayonner la langue française », a déclaré Don Katz. « Ce nouveau studio est un grand pas en avant en faveur d’un service Audible culturellement pertinent et distinctif en France. » Pour le fondateur d’Audible, l’ouverture de ce studio en France en est la preuve et selon lui, « chaque livre qui paraît devrait être proposé en version audio ».



La plateforme de livres audio enregistre une croissance de 108 % en France. Or, Audible propose seulement 10.000 titres en français actuellement. Une part insuffisante, aux yeux de la firme. L’objectif : atteindre les 100.000 livres audio en français d’ici 2025. Pour cela, Audible investit 10 millions d’euros dans la création purement francophone et emploie 250 comédiens en France.



Audible s’intéresse aussi aux auteurs et va lancer prochainement un appel à projets autour de la science-fiction pour permettre d’élargir le catalogue et toucher plus de public. Une fiction interactive utilisant les assistants vocaux avec Alexa va également voir le jour prochainement.



La filiale d’Amazon s’est également engagée dans le Pass Culture, en proposant 40 titres à l’écoute. Le premier bilan est plutôt encourageant : la plateforme annonce que plus de 600 téléchargements ont été effectués par les jeunes lecteurs.



Enfin, Audible sait pertinemment que pour atteindre cet objectif de 100.000 livres audio en français, la contribution des éditeurs est indispensable. La responsable France a d’ailleurs lancé un appel à l’industrie du livre pour que la production augmente de façon significative.

Kobo ouvre la publication d’audiobooks aux indépendants



Kobo a décidé d’incorporer un nouvel outil au sein de son service Writing Life (KWL) à destination des auteurs indépendants : il est possible, désormais, de mettre en vente directement la version audio de son ouvrage.

Grâce à cette fonctionnalité, les auteurs pourront commercialiser sans exclusivité – Kobo insiste fortement sur ce point – leur audiolivre à travers le monde entier, avec une tarification en 16 devises.



KWL propose ce service de production depuis février dernier, de la conception de couvertures à la réalisation des livres audio, en partenariat avec ListenUp. Ce dernier collabore avec des studios et des agents depuis New York, Los Angeles et ailleurs, pour composer un panel de voix et un catalogue de comédiens et comédiennes pour lire les ouvrages.



Avec les modifications apportées à KWL, la commercialisation s’opère maintenant pour les auteurs indépendants sous 72 heures après la soumission du fichier. Le prix de vente peut être compris entre 0 et 28 dollars (US). Les droits reversés sont de 35 % pour les ouvrages vendus moins de 2,99 dollars et 45 % pour tous les autres. Le système concurrent, géré par Audible et nommé ACX, offre 40 % de droits sur les ventes, en cas d’exclusivité, contre 25 % dans le cas contraire.



Encore en phase de test, il faudra encore un peu de patience avant que ce nouveau service ne soit disponible pour les auteurs sur les territoires belge et français.