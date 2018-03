Futur Livre, un site de l'Institut français pour présenter le livre de demain

Afin de promouvoir l'innovation et la création dans les domaines de l'édition, du livre et de la lecture, l'Institut français annonce l'ouverture d'un site web, futurlivre.fr, qui sera animé avec les différentes initiatives existantes. L'Institut français avait donné un aperçu de celui-ci à la Foire du livre de Francfort, en octobre 2017, avec l'exposition « Machines à lire ».

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« Afin de centraliser l'information et de fédérer les acteurs du livre innovant, les équipes de l'Institut français ont imaginé la plateforme futurlivre.fr. Cette plateforme s'inscrit dans la continuité de culturevr.fr, consacrée à la réalité virtuelle et lancée en octobre dernier », indique l'Institut français dans un communiqué.

Art, bande dessinée, jeunesse et jeux vidéo, quatre catégories qui donnent une idée de là où se trouvent l'innovation et l'expérimentation dans le domaine du livre, aujourd'hui. Le site se destine à la fois au grand public et aux professionnels, selon l'Institut français.

La plateforme propose notamment une sélection d'œuvres, une mise à jour au fil des sorties d'œuvres exigeantes et innovantes, un répertoire des principaux créateurs, producteurs, diffuseurs, événements, du livre innovant en France ainsi que des conversations filmées avec les principaux acteurs du livre innovant.

L'Institut français proposera bientôt deux nouveaux sites sur l'innovation culturelle française, l'un dédié à la « webcréation », au printemps, en partenariat avec l'association PXN, association des producteurs d'expérience numérique français, et l'autre au « Jeu vidéo culturel », à l'automne.

Quant à l'exposition « Machines à lire », présentée à la Foire du Livre de Francfort en 2017, elle s'est retrouvée au Salon du Livre de Taipei en février 2018 et voyagera jusqu'en Grèce, au Royaume-Uni, en Espagne et au Canada au cours de l'année 2018...



Accèder à futurlivre.fr.