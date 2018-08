Game of Thrones, maintenant le jeu vidéo mobile

Il ne fallait pas être pressé pour voir sortir le jeu vidéo inspiré des aventures de Westeros – pas plus que pour découvrir le prochain tome de la saga. C’est un accord entre Nerial, Devolver Digital et HBO qui vient d’aboutir, pour proposer une version vidéoludique des livres.







Disponible en téléchargement sur l’AppStore ou Google Play, Reigns : Game of Thrones s’inspire cependant plus de la série télé — HBO oblige — que des livres. Le jeu sera vendu pour 3,99 € à compter du mois d’octobre, et jouable sur PC et mobiles.



Dans les visions ardentes de Melisandre, Cersei Lannister, Jon Snow, Daenerys Targaryen et d’autres têtes bien connues de l’univers GoT vont s’asseoir sur le Trône de Fer. Cette extension fantasmée de l’univers de la série invite le joueur à naviguer avec prudence au cœur des relations complexes et des factions hostiles du Royaume des Sept Couronnes.

Les ruses les plus fourbes sont les bienvenues pour doubler ses rivaux politiques et faire briller plus intensément les couleurs de sa bannière, tout en s’assurant un soutien populaire massif pour étendre son royaume et peut-être, un jour, survivre aux horreurs de l’hiver qui arrive.



Cersei Lannister, Jon Snow, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister, Sansa Stark et les autres potentiels rois et reines de Reigns : Game of Thrones feront face, depuis le prestigieux Trône de Fer, à des intrigues et des mystères propres à leur histoire personnelle. La série télévisée est le point de départ de cette nouvelle aventure, qui extrapole sur le destin de ceux qui pourraient bien finir par s’asseoir sur le fameux trône.



Reconstruire le Grand Septuaire de Baelor avec Cersei ou découvrir le destin du Royaume des Sept Couronnes si Sansa Stark avait épousé Jaime Lannister : l’avenir de Westeros et de ses habitants est à portée de swipe, sous le charme de la bande-son vertigineuse de la série made in HBO, signée Ramin Djawadi.