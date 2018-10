GITenberg : des ebooks sur Github pour un domaine public collaboratif

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



GITenberg existe depuis un moment — 2012, pour être exact —, puisque Github, site dédié à l'hébergement de projets collaboratifs, accueille des pages réservées à la numérisation, à la reconnaissance des caractères et à la mise en forme de nombreux livres numériques. Elles permettent aux volontaires de coordonner leurs efforts en organisant le travail, pour éviter toute perte de temps ou d'énergie.

Mais GITenberg devient désormais une annexe officielle du Projet Gutenberg, la plateforme qui héberge des livres numériques du domaine public dans un maximum de langues, de manière gratuite, pour les rendre accessibles à tous.

La Knight Foundation, qui finance des projets liés au journalisme et aux médias, a attribué une bourse à GITenberg, afin que le projet puisse « étudier la faisabilité des approches open source dans la conservation et la valorisation de l'héritage culturel ».

57.000 textes issus du Projet Gutenberg ont d'ores et déjà été ajoutés à GITenberg : ils sont accessibles à tous et peuvent être améliorés par chacun. Il est par exemple possible de contribuer en convertissant un fichier HTML en EPUB, pour les développeurs, ou en corrigeant les coquilles d'un ouvrage numérisé, pour les lecteurs-correcteurs.

Si l'ensemble de la plateforme est en anglais, le fonctionnement rappelle un peu Wikipédia : il est nécessaire de se créer un compte Github pour participer, mais l'intervention de chacun et chacune est la bienvenue.

L'objectif est, à terme, de pouvoir améliorer la plateforme du Projet Gutenberg avec certains éléments mis au point ou expérimentés par l'intermédiaire de GITenberg. Car, « en janvier 2019, le domaine public américain accueillera de nouveaux livres, et il est donc crucial d'améliorer l'infrastructure qui les abrite », note Eric Hellman, président de la Free Ebook Foundation.