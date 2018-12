Glose lève 3 millions d'euros pour se développer dans le monde de l'éducation

Outre les fonds d'investissement OneRagTime (Stéphanie Hospital et Jean-Marie Messier), Expon Capital, Kima Ventures (Xavier Niel et Jean de La Rochebrochard) et Bpifrance, la Banque publique d'investissement, plusieurs soutiens individuels ont participé à la levée de fonds, dont Sébastien Breteau (AsiaInspection), Patrick Bertrand (Seed4Soft) et Julien Codorniou (Facebook), rapporte TechCrunch Les 3 millions € investis serviront au développement d'une version de Glose dédiée au monde de l'éducation, avec des accès et des fonctionnalités adaptés selon les utilisateurs, des professeurs aux élèves en passant par le chef d'établissement et les parents.Créée en 2014 et d'abord disponible sur le marché américain, l'application Glose avait fait son entrée sur le marché français en 2016. Dotée de sa propre librairie et de la possibilité d'importer des livres numériques sans DRM, l'application propose également un moteur de lecture capable d'afficher des annotations ainsi qu'un réseau social de lecteurs.« Chaque lecteur peut devenir contributeur et échanger avec d’autres lecteurs et auteurs dans la marge des livres. Le livre est vivant, augmenté, et devient un lieu d’échange d’opinions, d’histoires, d’idées et de savoirs entre lecteurs » résumait alors Nicolas Princen , président fondateur de Glose, pour mettre en avant la principale innovation de l'application.Tout l'intérêt réside dans ces annotations et le partage qu'il est possible de faire avec ses amis et collègues : en lisant le livre que vous avez annoté, ils prendront connaissance des passages que vous avez jugés intéressants, ou de vos commentaires. On réalise le potentiel de telles fonctionnalités dans un contexte pédagogique, pour peu que toute la classe se soit mise au livre numérique.