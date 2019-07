Google conçoit le livre intelligent, doté de plusieurs écrans... des pages ?

Exhumé par Let’s Go Digital , on parle d’un « livre intelligent » — littéralement, smart book — disposant de plusieurs écrans à l’intérieur. Un dispositif pour le moins inhabituel, pliable véritablement pensé comme un livre. En effet, ce qui serait la couverture, rigide, composerait les parties extérieures de l’objet : des écrans non flexibles et solides.En revanche, à l’intérieur, des pages flexibles, que l’on pourrait tourner, ou quelque chose du genre.L’image présentée est assez basique, mais le brevet apporte une multitude de détails pour le coup impressionnants et intéressants sur les modalités d’usages. Voire même suffisamment pour envisager une mise en production de l’appareil. Le poids de ce livre intelligent serait assez rédhibitoire pour les premiers usagers, mais offre une vision d’avenir intrigante.Trois « pages » intérieures, donc, une technologie assez novatrice. L’idée est avant tout de travailler à un produit numérique, à l’image d’un livre contenant des pages, mais qui serait alors moins coûteux à produire qu’un format pliable — les recherches qui vont dans ce sens n’aboutissent pas vraiment.Une liseuse 3.0, peut-être ? Difficile à imaginer pour l’instant : on voit mal comment s’articulerait la lecture sur ces trois pages intérieures. Ou même, comment les auteurs s’empareraient d’écriture de ce genre.Pas si intelligent, donc, ce livre...