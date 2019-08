Google Play Books révise la rémunération des auteurs autopubliés

Pat David, CC BY SA 2.0

Une fois encore, le Digital Reader est allé explorer les fins fonds du web, et pointe que fin juillet, Google a mis en place une nouvelle politique tarifaire. Pour ceux qui l’acceptent, les droits d’auteur perçus sur les livres seront de 70 % pour les titres vendus aux États-Unis, au Canada et en Australie.Dans les autres territoires, le montant est maintenu à 52 %.Pourquoi donc avoir favorisé la relation plus directe , en écartant les agrégateurs ? Il semblerait que la guerre commerciale menée contre Amazon soit au cœur du problème.Quand un auteur souscrit aux services de Kindle Direct Publishing, son ouvrage lui rapporte un pourcentage calculé en fonction du prix de vente. A contrario, Google avait pris l’habitude de réduire le prix des livres vendus dans le Play Books, entraînant la colère et l’agacement des auteurs.Pour lutter contre cette pratique, ces derniers avaient alors pris l’habitude de monter le tarif public de leurs ouvrages — chose qui ne devrait plus se reproduire désormais. La nouvelle politique tarifaire permettant de récupérer 70 % du prix de vente pour les autopubliés est la suivante (montant taxes incluses) :• Australie : 3,99-11,99 $• Canada : 2,99-9,99 $• États-Unis 2,99-9,99 $Si l’ebook est proposé dans cette gamme de prix, pour ces territoires, alors l’auteur encaissera donc 70 % du prix public.Maintenant, de là à comprendre pourquoi cette politique n’avait pas cours précédemment…