Google Play Books vend désormais des livres audio

Disponible dès aujourd’hui dans plus de 45 pays, Google Play Livres audio permet d’accéder à un catalogue dédié, sans contrainte territoriale ! Une fuite, la semaine passée, avait laissé entendre que le lancement serait imminent.







« Que ce soit à la plage (plus de problème de vent qui vous tourne les pages), dans les transports (plus nécessité de plier le livre pour ne pas déranger son voisin) ou même dans le noir... ne perdez plus le fil de votre histoire préférée... », annonce Google, en toute simplicité.

Une grosse remise de 50 % sur l’achat du premier ouvrage est proposée, pour attirer les clients plus facilement, et, si Google propose des milliers de livres, on en trouve à peine quelques centaines en français. Le Trône de fer ou Harry Potter font partie des meilleures ventes, de même que Le Petit prince ou Et si c’était vrai de Marc Levy.

Et avec l’application, il est possible de parler directement pour commander la lecture : débuter le livre, l’arrêter après une certaine période de temps, et ainsi de suite. Sauf que cette fonctionnalité n’est pour l’heure disponible que dans les pays anglophones.



À retrouver ici.