Google relance son service d’autopublication, plus sécurisé

Le programme d’autopublication avait fermé en 2015 suite à la recrudescence de piratages et de violations de copyright. Tout comme sur Kindle Direct Publishing, les partenaires n’étaient pas là par amour de la littérature. Auteurs factices et ebooks usurpés, certains s’étaient même contentés de changer les noms des personnages de série à succès comme Harry Potter ou 50 nuances de Grey pour commercialiser des œuvres faussement originales.

Pour remédier à cette situation, Google s’offre l’aide d’une intelligence artificielle pour la réouverture du programme partenaire Google Play Livres. L’IA se chargera d'analyser les textes soumis au programme. Il en comparera le contenu à la base de données de la librairie Google Play pour débusquer les plagiats. Si c’est le cas, le texte sera automatiquement refusé, bien entendu, rapporte Good-eReader.

Il sera également possible de coupler une publication numérique à un numéro ISBN afin que la plateforme puisse récupérer les métadonnées de l’ebook et permettre à l'émetteur de suivre les ventes grâce à Nielson. Mais pas d'inquiétude, sans ISBN préexistant, c’est Google qui se chargera d’attribuer un GGKEY unique au texte qui permettra de le référencer sur Google Books et Google Play.

Pour le moment, l’accès au programme est encore limité. Il est cependant possible de remplir un formulaire afin de renseigner sur son entité éditoriale. Google pourra tenter de rattraper son retard sur ce segment, très florissant.