Grand prix du livre audio : 25 audiolivres dans la sélection Plume de paon 2020

Jeunesse — ados

Contemporain

Polar

Classique

Documents

La sélection vient tout juste d’être chaudement communiquée et les amateurs auront quelques semaines pour s’en mettre plein les oreilles.Nervermoor, Les défis de Morrigane Crow, de Jessica Townsend, lu par Helena Coppejeans (trad. Juliette Lê) — LizziLa philosophie racontée aux enfants, de Chiara Pastorini, lu par François Morel — Frémeaux & AssociésOn ne va pas laisser faire, de Richard Marnier, Amélie Jackowski, lu par Gilles Serna — Benjamins MediaLe petit nuage, de et lu par Emmanuel Da Silva, illustrations Sophie Bouxom — Actes Sud JuniorMonsieur Mozart, de Carl Norac, illustration Marie Dorléans, lu par François Morel — Didier JeunesseJe suis un saumon, écrit et interprété par Philippe Avron, compositeur Norbert Pignol — Oui’DireLe mur invisible, de Haushofer Marlen, lu par Marie-Eve Dufresne, traduction Liselotte Bodo — Actes SudLa papeterie tsubaki, d’Ito Ogawa, lu par Peggy Martineau, traduction Myriam Dartois-Ako —Le livre qui parleLe complot contre l’Amérique, de Philip Roth, traduction Josée Kamoun, lu par Éric Caravaca Le train d’Erlingen , de Boualem Sansal, lu par Sylvia Bergé et Coraly ZahoneroManifesto de et lu par Léonor de Récondo et Jacques Chaussepied — AudiolibLes 7 morts d’Evelyn Hardcastle, de Stuart Turton, lu par Laurent Natrella, traduction Fabrice Pointeau — LizzieJe suis Pilgrim, de Terry Hayes, lu par Sylvain Agaësse, traduction Sophie Bastide-Foltz — Audiolib Millenium 6 , David Lagercrantz Lu par Bernard Gabay, trad. Esther Sermage — Actes SudSi ma tante en avait, de San Antonio, lu par Antoine de Caunes — Lizzie Le gars de Marina Tsvetaïeva , lu par Anna Mouglalis — Editions des femmes/Antoinette FouqueMartin Eden, de Jack London, traduction Philippe Jaworski, lu par Francis Kerline et Denis Podalydès — AudiolibLes métamorphoses d’Ovide, traduit par Georges Lafaye, lu par Michel Vuillermoz — Frémeaux & AssociésL’appel de la forêt, de Jack London, lu par Michel Vuillermoz) Editions ThélèmeÀ la recherche du temps perdu, de Marcel Proust, lu par Daniel Mesguich — Frémeaux & AssociésL’humanité en péril, de Fred Vargas, lu par Blandine Bellavoir — GallimardPetit manuel de résistance, de et lu par Cyril Dion — AudiolibIdis, de Robert Badinter, lu par Féodor Atkine — AudiolibLes trois jours de Pompéi, d’Alberto Angela, traduit par Catherine Pierre-Bon, lu par Thibault de Montalembert — AudiolibTrembler, de et lu par Catherine Laborde — Lizzie