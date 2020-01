Graphiti un outil “visuel” de lecture pour malvoyants et aveugles

Présentée lors des journées d’étude « Technologies et déficience visuelle », la tablette Graphiti, développée depuis 2016, est une avancée majeure en termes d’accessibilité pour les personnes souffrant de déficience visuelle. Cette prouesse technologique permet l’accès non visuel à toute forme d’information comme les graphiques, les dessins, les organigrammes, les plans d’étage, les images et les photographies grâce à un réseau de broches mobiles.









Le numérique au service de l’accessibilité des personnes malvoyantes



Orchestrées par la Fédération des Aveugles de France, les journées d’étude « Technologies et déficience visuelle » se sont déroulées les 2 et 3 décembre derniers. Ces journées ont pour but de recenser les nombreuses évolutions dans les domaines d’accessibilité numérique, de technologies d’assistance et d’édition adaptée, et de favoriser les rencontres et échanges entre les professionnels du secteur.



Graphiti, une innovation majeure



Parmi les inventions brandies, la tablette Graphiti est une percée révolutionnaire qui permet, grâce à un réseau de broches mobiles, l’accès non-visuel à tout contenu graphique comme les graphiques, les dessins, les organigrammes, les plans d’étage, les images et les photographies.



Concrètement, Graphiti est un écran tactile interactif, de taille compacte et pratique (11,6 x 10,6 x 1,6 pouces), qui fonctionne à partir d’une pile rechargeable remplaçable par l’utilisateur ou d’un adaptateur secteur.



La tablette est basée sur la technologie révolutionnaire Tactuator d’Orbit Research. Celle-ci offre la possibilité de régler chaque épingle à différentes hauteurs, ce qui permet d’afficher des cartes topographiques et d’autres éléments graphiques tels que les nuances de gris et les couleurs représentées sous forme de différentes hauteurs d’épingles qui peuvent être facilement détectées par les doigts de l’utilisateur.







Chaque broche est adressable indépendamment et peut également clignoter individuellement à des vitesses configurables.

Une tablette interactive



L’interface tactile permet des formes traditionnelles de commandes tactiles telles que le défilement, le zoom, le fait de pouvoir pousser un objet sur l’écran pour le déplacer physiquement, etc. L’utilisateur peut également dessiner sur l’écran en traçant une forme du bout du doigt, ce qui soulève les broches le long du chemin tracé.



La tablette comprend un clavier braille à huit touches de style Perkins pour la saisie de texte braille, un curseur pour la navigation, un port hôte USB standard et un emplacement pour carte SD pour le chargement de fichiers de manière autonome.

Une tablette connectée



Graphiti peut être connecté à un ordinateur, à une tablette, à un smartphone ou à la calculatrice graphique parlante Orion TI-84 via un post USB ou via Bluetooth. Un port HDMI permet également la connexion à n’importe quel appareil avec une sortie d’affichage vidéo. Elle a également été pensée afin de permettre aux développeurs de créer des applications pour travailler avec elle.



Notons que plusieurs tablettes Graphiti peuvent être interconnectées pour permettre une interaction transparente entre utilisateurs ; dès lors ce qu’un utilisateur voit ou dessine sur son unité est immédiatement visible sur les autres unités connectées.

Une tablette éducative



Toujours dans un souci d’inclusion, Graphiti a également sa place dans les salles de classe. En effet, la tablette peut être connectée aux tableaux intelligents, ce qui permet aux élèves aveugles et malvoyants de visualiser en temps réel le tableau au même rythme que leurs pairs. Les professeurs, quant à eux, ont la capacité d’interagir avec l’écran Graphiti depuis leur ordinateur ou leur tablette.



