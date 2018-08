Grosse fuite de données chez un spécialiste russe de la numérisation

Spécialisée dans la numérisation de documents, la société ABBYY vient de subir une attaque dans les règles. Près de 204.000 documents ont ainsi fuité, après une mauvaise manipulation effectuée sur le serveur.





Harry Wood, CC BY SA 2.0



Pour l’éditeur de logiciels de reconnaissance optique de caractères, la fuite est pénible. Dans les éléments qui ont fuité – 203.896 fichiers numérisés en tout – on retrouvait des contrats, des accords de non-divulgation, mais également des notes de services et autres informations sensibles. Le tout remontait jusqu’en 2012.

Basée à Moscou, l’entreprise a vécu un vilain mois d’août suite à ce dysfonctionnement : un des serveurs de la société MongoDB qui héberge les fichiers a été configuré avec un accès public.

ABBYY est connu en Russie pour avoir notamment pris part à la numérisation des œuvres de Tolstoï – ayant offert gracieusement ses services.

La faille, détectée et analysée en début de mois avait entraîné une déconnexion du serveur. L’incident a permis la divulgation de fichiers liés à un seul client, et les mesures correctives ont été appliquées le plus rapidement possible.

Avec plus de 50 millions d’utilisateurs revendiqués et des milliers de clients – dont PepsiCo, McDonalds ou encore Volkswagen et l’Australian Taxation Office –, voilà une fuite qui fait tâche...