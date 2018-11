Grosse opération de séduction autour de la BD numérique

#BLACKFRIDAY — La bande dessinée numérique se prépare à quelques journées intenses, avec le lancement d’une grosse opération de remise. En effet, 1300 titres seront proposés pour moins de 2 €, sur l’ensemble des plateformes de vente.



Sequencity a donné le tempo, en proposant une page d’ores et déjà dédiée à cette opération, qui doit se dérouler jusqu’au 16 novembre. « La promo de BD numérique de l’année, c’est pendant le Black Friday, avec pas moins de 1300 BD, Manga et Comics entre 0,99 € et 1,99 € seulement, à lire sur tous vos écrans », indique le libraire, partenaire exclusif de Leclerc désormais.

Plusieurs tomes de différentes séries sont concernés par cette campagne, dont Lucky Luke, Iznogoud, XIII, Gaston, Tramp, Klaw, MediaEntity, Judge Dredd, Saga, One Piece, Dofus, Bleach, Sergent Keroro.

Évidemment, le prix unique du livre numérique fait que l’opération se retrouvera à l’identique chez les autres libraires de BD numérique. Mais pas nécessairement présentée de la même manière – bien que les ouvrages en promotion se retrouvent chez les uns et les autres.