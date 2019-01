Hachette propose de lire un roman dans des lettres d'information

(Adam Fagen, CC BY-NC-SA 2.0)

Pour la lecture aussi, le concept de série a de l'avenir : Hachette Romans propose aux lecteurs et lectrices de la série Another Story of Bad Boys, à l'origine 3 livres de Mathilde Aloha, de découvrir un épisode supplémentaire, directement dans leur boite email. 12 emails formeront un nouvel épisode, totalement inédit, de la trame ASoBB.Estimé autour de 10 minutes de lecture, les emails seront envoyés aux inscrits, puis à ceux qui auront payés pour lire la suite : les deux premiers envois de « Lili Letter » — le nom de l'opération —, disponibles gratuitement, seront ensuite suivis par 10 autres, pour 1,99 € au total. Pour moins de 2 €, on accèdera donc à un livre de 96 pages, met en avant la maison d'édition.« Nous avons toujours un appareil mobile avec nous. Et nous lisons par courtes rafales de cinq à dix minutes, lorsque nous faisons la queue par exemple. Des lectures sous format de série sont donc vraiment idéales pour ce type d'une situation de lecture », avance Hachette Romans en citant Jane Friedman, enseignante chercheuse en média numérique et édition à l'université de Virginie.L'opération, menée jusqu'à la fin du mois de janvier, est aussi l'occasion pour la maison d'édition de s'inviter sur les plates-bandes des nombreux services de lecture d'histoires sérialisées en ligne, Wattpad en tête. La plateforme a par ailleurs vu naitre quelques-uns des grands succès de la littérature young adult de ces dernières années, dont After, d'Anna Todd, d'abord publié en épisodes.Une expérience de lecture courte, sur écran, est aussi une manière de s'assurer que la capacité d'attention sera suffisante pour découvrir les quelques pages d'un livre, alors que des études scientifiques relient la baisse de la rapidité de lecture et de la compréhension des textes à l'utilisation intensive des écrans Les deux premiers épisodes de Lili Letter sont disponibles gratuitement à cette adresse