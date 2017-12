Harry Potter: Hogwarts Mystery, un jeu vidéo sur smartphone pour 2018

La seule image disponible du jeu : un vrai mystère...



Un jeu vidéo pour jouer à l'étudiant : le programme proposé par le développeur Jam City et Portkey Games, la nouvelle société créée par Pottermore pour décliner l'univers Harry Potter en jeu vidéo sera sans doute plus alléchant. Au vu du titre — et c'est à peu près la seule information disponible — Hogwarts Mystery devrait proposer une enquête à mener dans la célèbre école de sorcellerie...

Pour le reste, c'est le flou complet : il sera donc possible de créer son propre personnage, mais difficile de savoir si ce jeu se déroulera en solo ou en multijoueurs, ou encore de connaître quelques bribes du scénario proposé. Toutefois, il est possible de s'inscrire sur le site pour se préenregistrer.