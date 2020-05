Harry Potter: Magic Awakened, la Chine découvre un nouveau jeu

Harry Potter : Magic Awakened est en effet co-développé et doit sortir sous le label Portkey Games. Il prendra la forme d’un jeu de cartes à collectionner, assaisonné de jeu de rôle à orientation stratégique.Il prend place quelques années après la deuxième guerre des sorciers. Les joueurs se lancent dans le propre voyage à travers la sorcellerie : objectif, comprendre et maîtriser la magie, les sorts, recruter des alliés et monter des stratégies combinant plusieurs pouvoirs en combat joueur contre joueur.Pour plus d’informations, il faudra se rendre ici . Parler chinois sera relativement indispensable. Et reconnaître que les cinématiques sont particulièrement belles.