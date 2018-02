Imaginae se voit en haut de l'affiche, comme le YouTube de la lecture

Après plus d'un an d’activité en tant que site internet, la jeune start-up a fait ses débuts comme application mobile et tablette iOS ou Android à la fin du mois de janvier 2018. Reposant sur un principe de chronolecture, Imaginae s'adresse donc aux gens pressés, tout en recrutant chez les auteurs.









Se présentant comme un nouveau réseau social pour amateur de littérature – à l’instar des plateformes comme Wattpad ou Fyctia –, l’application propose de devenir ou de découvrir de nouveaux créateurs. Cependant, c'est par le format des textes que la petite nouvelle se démarque : bref, et si possible intense.



Les écrivains en herbe doivent se plier au format d’épisode, lisible en moins de 15 minutes. Faisant partie des 10 lauréats 2017 du prix 100 jours pour entreprendre, Romain Volpato, le créateur, veut réinventer le livre numérique comme série pour devenir « le nouveau YouTube du livre ». Autrement dit, un espace consacré à l'hébergement de contenus – ici des textes à dimension littéraire – avec une dimension sociale, critère désormais indispensable dans toute communication de start-up.



Les membres inscrits sur la plateforme peuvent se contenter de lire, de partager, de commenter ou d’ajouter ces épisodes à leur bibliothèque. Mais ils peuvent à tout moment choisir de se glisser dans la peau d'un auteur, en soumettant leurs propres créations. Tous les genres et tous les styles sont permis : roman, scénario, théâtre, poésie, paroles de chanson, seul doit être respecté le temps de lecture succinct.