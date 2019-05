JK Rowling publiera 4 nouvelles histoires de Harry Potter, en ebook

Ever wondered where magic really came from? Introducing the Harry Potter: A Journey Through... non-fiction eBook shorts, adapted from the audiobook Harry Potter: A History of Magic and inspired by the @britishlibrary exhibition of the same name. https://t.co/bsp3X6QTMy pic.twitter.com/FDXIxUKlih — Pottermore (@pottermore) May 24, 2019



En effet, on apprend que le contenu des différents livres a été tiré et adapté d’un livre audio, inspiré par l’exposition de la British Library. Il s’agit de leçons qui auraient pu être dispensées dans le cadre de l’enseignement de Poudlard. La série de quatre livres sera accompagnée des dessins de Rohan Daniel Eason.Et voici le détail de chacun :Devenir invisible, conquérir le cœur de la personne que l’on aime, prendre l’apparence d’une autre créature... autant de phénomènes auxquels nous avons cru, que nous avons désirés, ou craints au cours de notre histoire. Les sorts et les sortilèges captivent l’imagination collective depuis des siècles. (27 juin)es potions existent depuis des millénaires : préparées à l’aide de mystérieux ingrédients et de chaudrons bouillonnants, elles peuvent soigner, droguer ou encore empoisonner. Harry Potter est devenu un as des potions grâce à l’aide du Prince de Sang-Mêlé. (27 juin)Ce livre numérique s’intéresse aux curieux incidents et aux personnages hauts en couleur de l’histoire de la magie de notre monde, et à l’influence qu’ils ont eue sur les sujets des cours de Soins aux créatures magiques enseignés à Poudlard dans la saga Harry Potter. (22 juillet)Si vous avez déjà regardé dans une boule de cristal, vous avez peut-être remarqué que vous étiez sur le point d’entrer dans un monde de prédictions et d’augures, sujet de la divination dans le monde des sorciers et dans le nôtre. Que ce soit en utilisant des os et des coquillages il y a des milliers d’années ou en étudiant le contenu des tasses de thé dans les salons de l’Angleterre victorienne, les hommes ont longtemps tenté de découvrir ce que le destin leur réservait. (25 juillet)Grande nouvelle, les titres seront disponibles en anglais, italien, allemand… et français : il est déjà possible de les précommander sur les grandes plateformes traditionnelles.Les publications ne doivent cependant pas grand-chose au hasard : de fait, un accord a été signé entre Pottermore, la plateforme dédiée à l’exploitation numérique des œuvres (ebook et audiolivre, entre autres), liées à l’univers de Potter, et Warnes Bros. Les deux structures ont créé une joint venture, pour accentuer la création de contenu numérique et la présence de Potter sur la toile The Wizarding World Digital, nom de la société, aura pour mission de décliner dans l’univers digital, tout ce qui peut être commercialement exploité. À commencer par les livres audio produits en 2017 — A History of Magic, raconte en version anglaise par Natalie Dormer.« Ces récits numériques représentent une chance d’assimiler les personnages hauts en couleur et les curieux événements de la véritable histoire de la magie, dans une forme plus brève », indique Pottermore dans un communiqué pbulié sur le site.