JustWrite, un nouveau papier électronique, facile à gribouiller

La société E Ink Holding, spécialisée dans la fabrication des écrans à encre électronique utilisés pour les lecteurs de livres numériques, a dévoilé un nouveau produit. JustWrite, de son petit nom, se présente comme un papier électronique sous forme de film, qui permet d'écrire sans latence, selon la société, à l'aide d'un stylet adapté.

C'est lors de l'événement Connected Ink 2018, au Japon, que la société E Ink a dévoilé son nouveau « film électronique », JustWrite, qui permet d'écrire de manière fluide, sans latence. La finesse de ce film découle de la suppression du support TFT (thin-film transistor) habituellement présent, notamment sur les lecteurs ebook. Cette fois, l'impulsion électrique nécessaire est transmise par le stylet, directement.E Ink assure que l'écriture sur le support JustWrite est similaire à celle sur le papier, ou sur un tableau noir. Présenté sous forme de film, JustWrite peut être appliqué sur toutes les surfaces ou presque pour les rendre inscriptibles. Par ailleurs, la surface est sensible au stylet, mais aussi à une brosse, un marqueur ou encore des tampons, tous spécialement conçus pour fonctionner avec.Bien sûr, comme les écrans des lecteurs ebook, les autres intérêts de JustWrite résident dans sa légèreté, sa résistance et sa faible consommation énergétique.Ce n'est pas le premier produit de E Ink à mettre l'accent sur l'écriture, puisque les tablettes reMarkable promettaient déjà une écriture fluide et agréable sur un écran e-ink.