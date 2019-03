Kindle : lire des ebooks de nuit n'aura jamais coûté si peu cher

Moins de six mois après le lancement du Kindle Paperwhite de dernière génération — le premier modèle était apparu en 2012 — un autre lecteur ebook s’apprête à envahir le marché. Cette fois, c’est l’agressivité tarifaire absolue : disponible en noir et blanc, l’appareil sera vendu pour 90 $, avec pour nom de code all-new-Kindle.C’est une révision de la machine d’entrée de gamme, avec un design un peu plus soigné, des angles arrondis, un écran tactile comme il se doit, mais surtout cette technologie d’éclairage qui permet de lire la nuit.En réalité, cette option devenue courante chez les différents fabricants était l’un des arguments forts de la Paperwhite — avec le passage à une mémoire de stockage de 32 Go — facturé 129 $.Kevin Keith, vice-président d’Amazon Devices, souligne à quel point les clients se sont exprimés en faveur de cette solution d’éclairage, permettant de lire dans n’importe quelle condition nocturne. Et l’équipe aura ensuite travaillé d’arrache-pied, jure-t-il, pour que les LED soient ajoutées à ce modèle premier prix.Et pour être certain d’achalander gravement, Amazon offre une remise de 25 % appliquée sur le nouveau Kindle, si l’on se sépare de son ancien modèle…