Kobo by Fnac et Orange prolongent le plaisir de la lecture audio

L’offre initiale est proposée pour 9,99 € sans engagement aux clients Orange : l’option livre audio permet ainsi de télécharger un audiolivre par mois dans le catalogue. Le tout avec un mois offert pour éprouver le service de lecture.



Le service de livres audio Kobo by Fnac a été lancé en avril 2018. Les partenaires s'étaient en effet associés à Orange pour faire découvrir cette offre d'audiolivres. Ainsi, les abonnés Orange pouvaient d'accéder aux mêmes catalogues et exclusivités que les clients Kobo by Fnac. Mais également réunir tous leurs livres, audio comme numériques, sur une seule application.









Les lecteurs de Kobo by Fnac ont accès à un catalogue international de plus de 100.000 livres audio, dont plus de 4000 en français. De quoi offrir aux plus férus de littérature de longues heures d’écoute.



L’application Kobo by Fnac, disponible sous iOS et Android, propose un large éventail de livres audio, de la littérature générale au polar noir, en passant par les comédies romantiques.





Pour celles et ceux qui préfèrent profiter de Kobo by Fnac au coup par coup et ne pas souscrire à cet abonnement, les livres audio sont aussi proposés à l’unité.