Kobo Libra H2O : la nouvelle liseuse de Rakuten arrive pour la rentrée

« Pour chaque nouveau produit, nous cherchons à améliorer toujours plus le confort de lecture. Nous nous impliquons entièrement dans cette mission », assure Michael Tamblyn, PDG de Rakuten Kobo, dans un communiqué. Certes, mais donc ?La liseuse disposera d’un écran 7 pouces HD Carta E Ink, avec un design revu et corrigé. 192 grammes à se loger dans la poche et une résolution de 1680 x 2264 px, pour 300 ppi. Fine, avec 7,8 mm d’épaisseur, elle mesure 144 x 189 mm. Des dimensions quasi idéales pour des séances de photo sur Instagram.Cinq grandes fonctionnalités font leur apparition :l’outil de navigation a été mis à jour afin de permettre à l’utilisateur d’afficher le livre entier au lieu d’un seul chapitre. L’utilisateur pourra facilement naviguer à travers les différents chapitres et feuilleter le livre sans craindre de perdre sa page : il la retrouvera grâce au marqueur situé au bas de l’écran.le lecteur pourra prévisualiser les pages parcourues via l’outil de navigation, tout en les faisant défiler. Une fois arrivé à la page de son choix, il pourra y accéder d’une simple touche.ils affichent simultanément l’état d’avancement au sein du chapitre et du livre, permettant de savoir à tout moment où vous en êtes dans votre lecture.une fine barre noire située en bas de l’écran permettra au lecteur de voir en un coup d’œil sa position au sein du livre.en swipant vers le haut, l’utilisateur pourra accéder au menu. Pour connaître son emplacement au sein de l’eBook, un marqueur apparaîtra également dans le menu. Les annotations (notes, surlignages et marque-page) sont plus faciles d’accès en appuyant sur l’icône correspondante au bas de l’écran.Enfin, une protection anti baignade involontaire est prévue, avec la solution HZO Protection, qui permet à la liseuse de rester immergée durant 60 minutes sous 2 mètres d’eau. Largement le temps de plonger pour la récupérer.Elle contient une capacité de stockage de 8 Go et supporte 16 langues — dont le suédois, le norvégien, le japonais, le turc et le danois et les alphabets latins.