Kobo ouvre la publication d'audiolivres pour les auteurs indépendants

Grâce à cette fonctionnalité, les auteurs pourront commercialiser sans exclusivité — et Kobo insiste fortement sur ce point — leur audiolivre, avec une tarification en 16 devises, à travers le monde entier.KWL avait déjà ouvert une solution en février dernier, de la conception de couvertures à la réalisation des livres audio, en partenariat avec ListenUp. Ce dernier collabore avec des studios et des agents depuis New York, Los Angeles et ailleurs, pour composer un panel de voix et un catalogue de comédiens et comédiennes qui sauront lire les ouvrages. Le tout était proposé pour 350 $ dans le cadre d’une offre spéciale.Avec les modifications apportées à KWL, la commercialisation s’opère maintenant pour les auteurs indépendants sous 72 heures après la soumission du fichier. Le prix de vente peut être compris entre 0 $ et 28 $ (US) — les droits reversés sont de 35 % pour les ouvrages vendus moins de 2,99 $ et 45 % pour tous les autres. TNPW rappelle d'ailleurs que le système concurrent, chez Audible, nommé ACX, offre 40 % de droits sur les ventes, en cas d’exclusivité, contre 25 % dans le cas contraireTesté, le service ne semble pas accessible encore pour les auteurs sur le territoire français.