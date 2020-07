Kobo Plus : le service d’abonnement ebook s’étend désormais au Canada

En 2017, Kobo lançait son service d’abonnement illimité pour les livres numériques aux Pays-Bas et à la Belgique. « Kobo Plus » de son petit nom, se déploie désormais en Amérique du Nord, avec le Canada.







Ce 15 juillet 2020, Kobo a annoncé le lancement de Kobo Plus au Canada. L’offre reste similaire à celle qui était proposée pour



Kobo Plus propose actuellement près de 270.000 titres en format numérique. Et ce, dans diverses langues parmi lesquelles l’anglais, le français, l’espagnol, l’italien, l’allemand, le russe, le portugais, le polonais et le néerlandais pour ne citer qu’elles. Et ce, afin d’ouvrir son service à « tous les lecteurs du Canada » précise le communiqué.

Ce 15 juillet 2020, Kobo a annoncé le lancement de Kobo Plus au Canada. L’offre reste similaire à celle qui était proposée pour les Pays-Bas et la Belgique : l’abonnement coûte 9,99 $ CAD par mois, avec la possibilité de lire des ebooks ou d’écouter des livres audio en illimité. 30 jours d’essai gratuits sont également offerts.Kobo Plus propose actuellement près de 270.000 titres en format numérique. Et ce, dans diverses langues parmi lesquelles l’anglais, le français, l’espagnol, l’italien, l’allemand, le russe, le portugais, le polonais et le néerlandais pour ne citer qu’elles. Et ce, afin d’ouvrir son service à « tous les lecteurs du Canada » précise le communiqué.

Canada : l’intérêt croissant pour les livres au format numérique



Depuis le début de la pandémie du coronavirus, Rakuten Kobo a déclaré avoir connu une croissance sans précédent au Canada. Sur le seul mois de mai, les Canadiens ont passé deux fois plus de temps sur leurs liseuses Kobo (+ de 89 % par rapport à l’année précédente). Le chiffre atteint même des sommets le dimanche, jour propice à la lecture (+ 101 %).



« Pendant cette période particulièrement difficile, la lecture numérique a su répondre à la demande des lecteurs, tout en étant une source de revenus pour les auteurs et les éditeurs », a déclaré Michael Tamblyn, PDG de Rakuten Kobo.



Kobo surfe également sur le succès du service de streaming, un modèle qui séduit une multitude de nouveaux lecteurs. Aux Pays-Bas, 60 % des abonnés Kobo Plus n’avaient jamais acheté d’ebooks auprès de Kobo.



Ce nouveau service représente ainsi « l’occasion de créer de nouveaux publics pour les écrivains canadiens, avec des collections d’éditeurs indépendants emblématiques comme House of Anansi, ECW Press, Dundurn Press et eBOUND Canada qui nourrissent de nouvelles voix et qui ont été les premiers foyers de certains des auteurs les plus aimés du pays ».



Depuis le lancement du service, la société enregistre une croissance rapide, à la fois sur les ventes d’ebooks de son catalogue, mais également sur le nombre d’abonnements, précise la société.



LECTURE NUMERIQUE: “L'audiolivre produit des néo lecteurs”



Si bien que l’expansion de Kobo Plus ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin, même si pour la France, les éditeurs manifestent toujours quelques réticences, confie Kobo, contacté par ActuaLitté.