L'abonnement aux livres audio arrive chez Cultura

Télécharger, et zou, écouter

Définitivement, l’audiolivre sera la star de cette année 2019 : dévoilée la semaine passée, cette offre s’inscrit dans la continuité de celles proposées par les joueurs actuels. Devenir audiolectrice ou audiolecteur n’aura donc jamais été aussi simple.À l’instar de son service de vente de livres numériques, qui est opéré par l’ex-The Ebook Alternative depuis juin 2012, c’est toujours avec la structure devenue Vivlio, que cet abonnement audiolivre a été mis en place. Ce qui laisse entendre que d’autres partenaires devraient suivre – Decitre/Furet du Nord, Chapitre.com, et pourquoi pas Auchan et Casino… Pour l'heure, aucune date n'a été annoncée, c'est donc l'enseigne qui ouvre le bal.Pour l’écoute, Cultura verse dans la simplification : un fichier MP3 est à télécharger, et l’on basculera ensuite sur son application de lecture — iTunes dans le cas d’iOS et l’appli par défaut pour Android. À noter que les liseuses Vivlio Inkpad 3 et Touch HD+ que commercialise Cultura sont compatibles et pourront lire les audiolivres. Avec peut-être quelques répercussions sur la batterie cependant.Un essai gratuit est proposé : un mois d’abonnement offert – il faudra tout de même remplir les champs carte bleue. À son terme, l’usager basculera automatiquement sur le forfait 9,99 €. Le crédit sera alors renouvelé mensuellement à la date anniversaire. Cependant, en cas de résiliation, le premier livre offert sera conservé, de même que tous ceux acquis durant la période d’abonnement.Par ailleurs, il sera possible de cumuler des crédits inutilisés durant 6 après la résiliation de son abonnement. Autre précision : si le crédit de 9,99 € est épuisé, autrement dit, que l’on a téléchargé le livre audio auquel on a droit chaque mois, tout achat supplémentaire sera facturé au prix de vente classique.La question est à alors de savoir si les crédits cumulés permettront de réaliser ces achats : sur ce point, aucun détail n’est fourni.