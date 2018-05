L'aéroport de Santiago du Chili ouvre une bibliothèque numérique

Depuis ce 18 mai, l’aéroport de Santiago du Chili propose un espace de lecture gratuite. À l’initiative de la Biblioteca Pública Digital (BPDigital), le modèle déjà implanté dans certaines stations de métro se généralise.









Inauguré en grande pompe par le ministère de la Culture, des Arts du Patrimoine, ce projet s’inscrit dans le plan national pour la lecture. L’aéroport qui compte 21 millions de passagers annuels – incluant les vols internes – montre ici sa volonté d’expansion culturelle.

L’espace de lecture représente 25 min 2 s où l’on peut télécharger des livres numériques, depuis son smartphone – la liseuse ne sera cependant d’aucun recours. Il faut en effet passer par un QR Code pour arriver à lire.



La bibliothèque numérique compte 25.000 titres disponibles, avec un large éventail depuis la littérature, en passant par les classiques, la poésie chilienne ou la littérature jeunesse et la bande dessinée.







Pour en profiter pleinement, une application sera à télécharger depuis cette adresse : une fois son mot de passe reçu, les utilisateurs pourront également faire des emprunts de livres, avec quatre titres simultanés durant 14 jours.



La ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Alejandra Pérez Lecaros, souligne que cet espace représente « notre défi pour améliorer l’accès à la lecture afin que de plus en plus de Chiliens puissent voyager à travers les mondes qu’ouvrent les livres. Dans le cadre du plan national de lecture, cette association opérée avec l’aéroport cherche à faire de la lecture une habitude, une pratique accessible et quotidienne ».

Joli discours, mais encore faut-il avoir les moyens de prendre l’avion...

photos : Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio