L'armée américaine se lance dans les livres audio

La CADD a un rôle primordial dans l’Armée de terre : elle est responsable de l’élaboration et de la diffusion de la documentation au sein de l'armée de terre. Entre théorie, histoire et pratique, elle renseigne la manière dont fonctionne, ou doit fonctionner, l’armée.Elle était déjà à l’origine de la publication de manuels de formation destinés aux soldats, mais cherchait depuis quelque temps à remanier et à moderniser la façon de transmettre la doctrine. L’idée de l’audiolivre s’est alors imposée de par sa commodité et sa popularité.Le colonel Richard Creed directeur de la CADD a déclaré à The Verge : « Nous cherchions à nous étendre un peu plus et nous nous sommes dit : "D’accord, alors où les gens auraient-ils l’occasion de se familiariser avec la documentation à part en classe ou dans leur unité, ou dans le cadre d’une séance de perfectionnement professionnel ?" On se disait que beaucoup de gens écoutent des livres audio pendant qu’ils sont dans leur voiture ou en s’entraînant. »Plutôt que d'écouter les ordres, de la lecture dans les oreilles ? Pas très rassurant...C’est cependant ainsi que le premier audio book fut publié un juin dernier, FM 3-0, Opérations, qui décrit la façon dont l’Armée de terre opère sur le terrain. Le colonel Creed poursuit : « L’objectif était de comprimer le temps pendant lequel la doctrine est absorbée par l’armée. Nous pensions donc que ce livre audio [parce qu’il est] facilement accessible et téléchargeable sur un appareil électronique personnel serait le genre de chose qui [renforcerait les enseignements] de l’armée ».Cette semaine, un autre ouvrage, ADP 7-0, Training a été publié sous forme audio : il concerne le processus d’entraînement du soldat.Le colonel explique que les audiolivres n’ont pas vocation à remplacer les versions textuelles des manuels de formation, mais plutôt de les compléter afin d’éduquer efficacement les soldats. Les publications sont dans l’ensemble à destination de l’armée et non du grand public.La CADD espère que ces outils seront un moyen efficace et rapide de diffuser des infomations, et des connaissances au sein de l'armée.