L’Ebook : pourquoi tant d’amour et encore plus de haine ?

L’interview d’Arnaud Nourry qualifiant l’ebook de « stupide » fait couler beaucoup d’encre et je trempe à mon tour ma plume dans l’encrier. Le débat est passionnel tant les enjeux affectifs et matériels sont importants. Tentons de le dépassionner pour examiner les choses objectivement.

par Marie Oneissi

Editrice-libraire LMD | Dicoland





Dans son éditorial (Actualitté du 23/02/2018) Nicolas Gary souligne, à juste titre, l'apport du poche au livre. Un prix réduit qui permet l’accès de tous ou presque au livre ; la transportabilité tout en préservant l'essentiel aux yeux de certains : avoir un livre en main ou dans sa bibliothèque. Certes, écrit en caractères moins lisibles, moins bien relié mais moins cher et plus facile à transporter.



Le succès est immense, l’offre a clairement trouvé son public. Sur ce, arrive l'ebook avec dans ses bagages quelques belles promesses dont peu sont tenues à ce jour. Prêtons-nous au jeu des questions-réponses, les FAQ les plus récurrentes concernant l’ebook :

Peut-on l'acheter partout?



- Non, Amazon, par exemple, délimite les territoires où il peut être vendu ; [Ndlr : les conditions sont toutefois imposées par les éditeurs]



- Et non, parce que les formats sont propriétaires et il faut opter, dès le départ, pour une commercialisation sur Kindle ou sur Kobo, etc. [Ndlr : le format EPUB peut s'adapter, à la différence du Kindle, qui ne fonctionnera que dans l'environnement Amazon]

Peut-on le lire partout et sur n'importe quel support ?



- Oui, on peut le lire partout et on peut même zoomer pour lire en grand et même faire appel à un dictionnaire pour traduire certains mots et les comprendre ;



- Non, si on l'a téléchargé sur un appareil qu'on n'a pas sur soi ou qu'on n'a plus ; un achat d'ebook correspond à un seul et unique téléchargement non duplicable. [Ndlr : les systèmes tendent à évoluer sur ce point, en permettant un usage cloud – c'est le cas de Google Books – ou des modèles applicatifs, dès lors que l'on dispose d'appareils connectés qui se “parlent” entre eux]

Peut-on le prêter à ses potes ?



Non pour les raisons invoquées ci-dessus. Pour l’ebook, oubliez la convivialité, ce n’est pas sa tasse de thé. Un avantage tout de même : vous êtes sûr que votre livre ne s’appelle pas « reviens ». [Ndlr : et pourtant, rien de plus “facile” que d'envoyer par email un fichier ebook...]



Peut-on en faire cadeau ?

- non car c'est celui qui paye en ligne qui télécharge l'ebook sur son appareil ; et arriver les mains vides à un anniversaire, ça ne le fait pas trop non ? [Ndlr : il existe toutefois des solutions techniques pour “offrir” une version numérique – ainsi que des éditeurs, encore rares, qui permettent de télécharger l'ebook gratuitement si l'on a acheté la version papier]

Peut-on le garder en bibliothèque?



- non, pas dans une bibliothèque physique mais dans une bibliothèque virtuelle, sur votre iPad, liseuse ou votre ordinateur ; [NdlR : ou encore en cloud]

Peut-on l'emprunter en bibliothèque ?

- Pas si simple ce qui met à mal l'argument voulant qu'il donne accès à la lecture au plus grand nombre. En effet, il faut être équipé d’une liseuse (on peut en emprunter une dans certaines bibliothèques parisiennes mais pas partout). En outre, tous les livres n’existent pas au format ebook soit parce qu’ils ont été édités avant la généralisation des formats ebooks soit parce que les éditeurs n’ont pas jugé bon de les numériser ; [Ndlr : pour plus d'informations, consulter cet article]



Et la place des libraires dans tout ça ?



Ce sont les plus gros perdants de ce « marché » et plus ils sont petits, plus grosse est leur frustration. Car pour vendre des ebooks en librairies, il faut passer par un « prestataire » qui facture souvent un abonnement et il faut surtout disposer d’un site internet offrant la possibilité de télécharger des ebooks et de les payer en ligne. A ce jeu-là, à quoi sert le libraire en ville si les livres ne sont plus dans ses rayons mais sur son site internet ? Autant qu’il se transforme en libraire « en chambre » ou qu’il cède sa place, de guerre lasse, aux géants du Net.

Et l’auteur dites-moi ?

« Je n’ai pas trouvé mon livre à la FNAC » ou « Mon ami a commandé mon livre chez son libraire qui ne l’avait pas » : ces phrases-là, vous les avez tous entendues et je n’ose imaginer ce que dira un auteur dont le livre n’existerait plus qu’en ebook et jamais sur la table ou dans la vitrine d’un libraire. Or l’ebook est programmé pour signer la mort du livre physique [Ndlr : cette assertion n'est pas défendue par ActuaLitté]. Mais pour les raisons que je viens d’énumérer il y a des bugs dans le programme.



Et je peux continuer à énumérer longtemps les frustrations de l'ebook mais j'en oublie, du coup, de parler de ses apports et il y'en a : ActuaLitté rappelle à juste titre que l'ebook est un défricheur de talents : peu d'éditeurs se risquent à éditer un premier livre...sauf s'il a déjà rencontré un certain succès sur internet. Notons quand même que c’est là un argument paradoxal puisqu’il signifie que, finalement, c’est seulement quand il « existe » au format « papier » que le livre prend son véritable envol.



L'autre apport de l'ebook est de permettre à des auteurs d'exister même s'ils ne vendent que quelques exemplaires de leur livre mais il est bien là, en ligne, avec leur nom dessus, et leur prose dedans.



Enfin, l’immense apport de l’ebook c’est de permettre de télécharger gratuitement des livres « feedbook » tombés dans le domaine public ; libres de droit. Relire à son rythme, Victor Hugo, Lamartine, James Joyce et j’en passe… si on est équipé d’une liseuse ou même d’un simple smartphone, c’est une chance inouïe… À condition de trouver les textes complets gratuits sur le Net !